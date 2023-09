Governo de Goiás lança concurso para premiar melhores práticas de gestão

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Administração (Sead), lança o Concurso Boas Práticas 2023, para homenagear os servidores públicos que desenvolvem ideias ou ações práticas que resultem em melhorias à gestão pública. Os servidores poderão inscrever seus projetos entre os dias 27 de setembro e 6 de outubro.

A iniciativa faz parte das ações de celebração do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro, e tem como objetivo reconhecer e valorizar o desempenho profissional dos funcionários estaduais. Podem participar servidores públicos civis ou militares, efetivos, comissionados ou contratados pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Goiás. Cada servidor pode inscrever até dois projetos, individualmente. Caso o trabalho seja desenvolvido em conjunto com outros colegas, o grupo de servidores que atuam no projeto deverá definir um único servidor como representante.

Categorias

O concurso é dividido em duas categorias. Na categoria Prêmio Iniciativa, o projeto inscrito deverá apresentar uma ideia aplicável na administração pública estadual que ainda não tenha sido implementada e proponha a resolução ou mitigação de um problema existente. Já na categoria Prêmio Destaque deverá ser apresentado um projeto ou ação implementados e que esteja em execução na administração pública estadual há pelo menos seis meses, com evidências de resultados já alcançados. As iniciativas inscritas deverão, obrigatoriamente, abordar as temáticas: gestão pública, inovação em serviços públicos ou sustentabilidade.

A seleção será conduzida por uma comissão avaliadora, conforme as regras estabelecidas no regulamento do concurso. Ao todo, serão selecionados seis trabalhos – um de cada tema, nas duas categorias. Os projetos vencedores serão conhecidos no dia 20 de outubro e o evento de premiação ocorrerá no dia 26.

As inscrições para a categoria Prêmio Iniciativa deverão ser realizadas no link https://forms.office.com/r/qC8KBVgzCN);; “”, já para concorrer na categoria Prêmio Destaque, as inscrições deverão ser feitas por este endereço eletrônico. https://forms.office.com/r/Lk2swq5T9D).. “”