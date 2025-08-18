search
Turismo

Governo de Goiás lança site exclusivo do Observatório do Turismo

Novo portal reúne informações estratégicas para o setor em ambiente aberto, acessível e intuitivo, contribuindo para tomadas de decisão e atração de investimentos


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 18/08/2025 - 13:56

Turismo Goiás
Novo site do Observatório do Turismo de Goiás reúne todo o conteúdo já produzido em ambiente exclusivo e mais intuitivo (Foto: Ycaro Mattus)

Está no ar o novo site do Observatório do Turismo do Governo de Goiás. No endereço eletrônico recém-lançado, as informações aparecem separadas por temas: inventários turísticos, censos hoteleiros, estudos estratégicos, painéis do turismo goiano, boletins, relatórios, mapeamentos situacionais e planejamentos estratégicos. Todo o conteúdo produzido pelo órgão passa a ficar reunido em um site exclusivo. Estudos publicados anteriormente na página da Goiás Turismo foram migrados para o novo portal, no link: https://goias.gov.br/observatoriodoturismo.

As pesquisas são fundamentais para o Poder Público, o profissional e o empreendedor conhecerem o seu público real ou potencial, entenderem os hábitos de consumo do cliente, analisarem o mercado e embasarem o planejamento. Também é primordial para apurar o grau de satisfação do cliente, justificar investimentos e financiamentos para projetos, criar estratégia de marketing e sair na frente da concorrência.

Para o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, o novo site do Observatório do Turismo reforça o compromisso do Governo de Goiás com a gestão baseada em dados e planejamento estratégico. “É uma ferramenta que coloca à disposição do setor informações valiosas para tomada de decisão, atração de investimentos e fortalecimento do nosso turismo”, afirma. “Reunir todo o conteúdo do Observatório em um portal moderno, intuitivo e acessível é um avanço enorme para o turismo goiano. Agora, empresários, gestores e pesquisadores têm em mãos um ambiente completo para estudar, planejar e transformar o potencial turístico do nosso estado em resultados concretos”, acrescenta.

O portal é uma criação conjunta do departamento de Tecnologia da Informação da Goiás Turismo e do Governo do Estado, com participação da equipe do Observatório. O principal motivo que levou ao desenvolvimento do novo site é a necessidade de reunir e dar destaque às informações turísticas. A coordenadora do Observatório, Amanda Alves Borges, aponta as melhorias tecnológicas da página. “Com o novo site, a navegação ficou mais prática e intuitiva, facilitando o acesso às informações. O objetivo é tornar o acesso aos dados mais direto e eficiente”, diz ela, citando a luta da ex-coordenadora Giovanna Tavares para implementar a mudança.

Boas práticas
O Observatório do Turismo de Goiás, criado em 2008, tem equipe multidisciplinar, com turismólogos, museólogo e pesquisadores, além de profissionais de design gráfico, jornalismo e estatística, que realizam pesquisas em todo o estado para apoiar a gestão turística. O órgão integra a Rede Brasileira de Observatórios do Turismo (RBOT) e é reconhecido nacionalmente por suas boas práticas.

Carlos Bolsonaro chama governadores de direita de “ratos” e “oportunistas”

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Brasil fica de fora da lista de países que terão de pagar caução por visto para os EUA
Turismo

Brasil fica de fora da lista de países que terão de pagar caução por visto para os EUA

05/08/2025
Atividades turísticas crescem em Goiás
Turismo

Atividades turísticas crescem em Goiás

15/07/2025
Por do sol no Rio Araguaia(Foto: Goias Turismo)
Turismo

Expedição Araguaia inicia jornada para mapear perfil de turistas

09/07/2025
Nárcia Kelly assume presidência da GoiâniaTur para impulsionar turismo em Goiânia
Poder

Nárcia Kelly assume presidência da GoiâniaTur para impulsionar turismo em Goiânia

15/01/2025
Brasil registra recorde histórico de 6,6 milhões de turistas internacionais
Turismo

Brasil registra recorde histórico de 6,6 milhões de turistas internacionais

31/12/2024
ataque abelhas
Saúde

Médico do Samu orienta como retirar ferrão de abelha após atender ataque em Caldas Novas

18/08/2025
tempo de espera caminhão
Justiça

Empresa de logística deverá pagar tempo de espera como hora de trabalho a caminhoneiro

18/08/2025
Turismo Goiás
Turismo

Governo de Goiás lança site exclusivo do Observatório do Turismo

18/08/2025
crianças internet
Brasil

Congresso analisa nesta semana projetos para proteger crianças na internet

18/08/2025
Pesquisa