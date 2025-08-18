Governo de Goiás lança site exclusivo do Observatório do Turismo

Está no ar o novo site do Observatório do Turismo do Governo de Goiás. No endereço eletrônico recém-lançado, as informações aparecem separadas por temas: inventários turísticos, censos hoteleiros, estudos estratégicos, painéis do turismo goiano, boletins, relatórios, mapeamentos situacionais e planejamentos estratégicos. Todo o conteúdo produzido pelo órgão passa a ficar reunido em um site exclusivo. Estudos publicados anteriormente na página da Goiás Turismo foram migrados para o novo portal, no link: https://goias.gov.br/observatoriodoturismo.

As pesquisas são fundamentais para o Poder Público, o profissional e o empreendedor conhecerem o seu público real ou potencial, entenderem os hábitos de consumo do cliente, analisarem o mercado e embasarem o planejamento. Também é primordial para apurar o grau de satisfação do cliente, justificar investimentos e financiamentos para projetos, criar estratégia de marketing e sair na frente da concorrência.

Para o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves, o novo site do Observatório do Turismo reforça o compromisso do Governo de Goiás com a gestão baseada em dados e planejamento estratégico. “É uma ferramenta que coloca à disposição do setor informações valiosas para tomada de decisão, atração de investimentos e fortalecimento do nosso turismo”, afirma. “Reunir todo o conteúdo do Observatório em um portal moderno, intuitivo e acessível é um avanço enorme para o turismo goiano. Agora, empresários, gestores e pesquisadores têm em mãos um ambiente completo para estudar, planejar e transformar o potencial turístico do nosso estado em resultados concretos”, acrescenta.

O portal é uma criação conjunta do departamento de Tecnologia da Informação da Goiás Turismo e do Governo do Estado, com participação da equipe do Observatório. O principal motivo que levou ao desenvolvimento do novo site é a necessidade de reunir e dar destaque às informações turísticas. A coordenadora do Observatório, Amanda Alves Borges, aponta as melhorias tecnológicas da página. “Com o novo site, a navegação ficou mais prática e intuitiva, facilitando o acesso às informações. O objetivo é tornar o acesso aos dados mais direto e eficiente”, diz ela, citando a luta da ex-coordenadora Giovanna Tavares para implementar a mudança.

Boas práticas

O Observatório do Turismo de Goiás, criado em 2008, tem equipe multidisciplinar, com turismólogos, museólogo e pesquisadores, além de profissionais de design gráfico, jornalismo e estatística, que realizam pesquisas em todo o estado para apoiar a gestão turística. O órgão integra a Rede Brasileira de Observatórios do Turismo (RBOT) e é reconhecido nacionalmente por suas boas práticas.

