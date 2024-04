Governo de Goiás leva inovações e serviços para o agro durante Tecnoshow Comigo

De 8 a 12 de abril, o Governo de Goiás marcará presença na Tecnoshow Comigo 2024, no Centro Tecnológico Comigo, em Rio Verde, no Sudoeste do estado. Diversos órgãos e unidades irão apresentar inovações e serviços voltados para o agro, conforme determinação do governador Ronaldo Caiado, que é presença confirmada na abertura do evento, na manhã de segunda-feira, 8.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) levará informações sobre o Programa Estadual de Bioinsumos, a publicação Agro em Dados e o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) – rural. Também será lançada a Plataforma Aroeira, que reúne dados sobre os programas e ações estaduais voltados ao agro. “Nosso objetivo é oferecer soluções inovadoras e sustentáveis para os produtores rurais goianos”, destaca o titular da pasta, Pedro Leonardo Rezende.

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) realizará reuniões sobre o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e sobre o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf). A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), ofertará atendimentos sobre outorga de uso de água.

Técnicos da Agência de Fomento do Estado (GoiásFomento) atenderão os interessados em crédito para financiamento. Em uma das linhas disponíveis, o limite é até R$ 100 mil, com prazo até 48 meses, carência até 12 meses e taxa de juros de 0,5% ao mês. O FCO, por sua vez, tem limite de até R$ 499 mil.

Já a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) promoverá uma oficina de drones, fará exposições de óculos de realidade aumentada e impressora 3D e ainda disponibilizará um ponto de descarte de equipamentos eletroeletrônicos. O órgão ainda vai apresentar o HUB Goiás – um centro de apoio ao empreendedorismo localizado em Goiânia – e editais abertos para seleção de projetos.

Nova cultivar

No estande da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), o público poderá conhecer uma nova cultivar de oleaginosa, o Feijão GO Social, que possui alta produtividade e resiliência. A nova variedade foi desenvolvida para atender às necessidades específicas da agricultura familiar. O cultivo do grão requer baixo uso de insumos, sendo uma opção ambientalmente sustentável e econômica.

No espaço também será possível visitar um modelo de integração de culturas das variedades pesquisadas e produzidas pela Emater. O consórcio conta com o plantio de arroz serra dourada, abacaxi pérola jupi, banana maçã e banana marmelo, milho AL Bandeirante, mandioca BRS 420 (indústria) e BRS 429 (mesa), além do Feijão GO Social.

Por fim, cerca de 20 produtores estarão presentes comercializando produtos como queijos, paçocas, artesanatos, manteiga, doces, quitandas, rapaduras, conservas e mel, entre outros. “A Tecnoshow é um dos maiores eventos de tecnologia rural do Brasil e uma importante vitrine para divulgar o trabalho social e tecnológico da Emater em Goiás. Estamos presentes desde a primeira edição”, salienta o presidente da Emater, Rafael Gouveia.