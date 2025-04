Governo de Goiás recebe prêmio internacional por inovação na gestão pública

O Governo de Goiás conquistou reconhecimento internacional pela excelência na gestão pública ao ser o único estado brasileiro a receber o prêmio Excellence Distinction – Innovation do PMO Brazil Awards 2024. A premiação foi entregue durante o PMO Summit Latin America 2025, realizado no Rio de Janeiro, um dos maiores eventos de gestão de projetos da América Latina.

O destaque foi para o Escritório de Projetos Central (PMO) da Secretaria-Geral de Governo (SGG), que se destacou pela adoção de práticas inovadoras e eficientes na coordenação de projetos estratégicos. A avaliação foi conduzida por uma comissão formada por 92 especialistas do Brasil e do exterior, e exigia aprovação mínima de 80% dos avaliadores para a concessão do prêmio — um critério rigoroso que reforça o peso da conquista.

“Esse prêmio é um reconhecimento ao nosso compromisso com a inovação e a eficiência na gestão pública. No Governo de Goiás, adotamos as melhores práticas de mercado e padrões internacionais, adaptando-os à realidade do setor público para garantir mais transparência, agilidade e entregas eficazes à população. Ser o único estado brasileiro premiado na categoria de inovação mostra que estamos no caminho certo”, destacou o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

O modelo implementado pelo PMO goiano é baseado em padrões internacionais já testados no setor privado, com foco em monitoramento avançado e análise de dados para garantir maior controle, eficiência e transparência na execução dos projetos públicos. A iniciativa posiciona Goiás como referência nacional em governança e transformação digital no setor público.