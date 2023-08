Governo publica edital para licitar iluminação do Estádio Serra Dourada

Palco tradicional do futebol goiano, o Estádio Serra Dourada terá o sistema de iluminação melhorado para a temporada de 2024. O Governo de Goiás publicou nesta quarta-feira, 23, o aviso de edital da concorrência que vai abrir licitação para a troca do sistema de iluminação do estádio, que vai ampliar a potência para 2.500 lux, atingindo índice solicitado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) para as competições nacionais e internacionais.

A concorrência tem como objeto a contratação de uma empresa de engenharia especializada na área para a execução e adequação da obra e vai ocorrer no dia 25 de setembro, às 9h, na sede da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), responsável pela elaboração do edital, em colaboração com a Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) e a Goiás Parcerias.

Após a escolha e homologação da contratada, a empresa terá prazo máximo de 240 dias (8 meses) para a execução da obra, no entanto, a expectativa é que os serviços sejam executados em seis meses. O valor estimado do investimento no edital é de cerca de R$ 14 milhões, em orçamento projetado após realização de estudos técnicos.

Vale ressaltar que a troca da iluminação era uma intervenção já prevista anteriormente, e não faz parte do Plano de Manifestação de Interesse (PMI) anunciado pelo Governo de Goiás, por meio de um chamamento público para atrair empresas e investidores para reformas e gestão de todo o complexo esportivo.

Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Henderson Rodrigues comemorou a abertura do edital de concorrência. “Essa etapa demonstra mais uma vez que a recuperação e modernização do Serra Dourada sempre foi uma das prioridades do Governo de Goiás. No início do ano tivemos a reforma dos banheiros, agora vamos ter a troca da iluminação. Estamos sempre nos movimentando para que o Serra continue a ser o palco dos grandes jogos do futebol goiano”, enfatizou o secretário.

Diretor-presidente da Goiás Parcerias, Diego Soares, ressalta que a abertura da licitação é resultado de um trabalho que está em andamento, com esforços conjuntos entre pastas do Governo de Goiás para a revitalização do Serra Dourada. “Com o processo de PMI e agora com a licitação para resolver a questão da iluminação, temos todo um planejamento para apresentar as melhores soluções para o complexo esportivo e de entretenimento”.