Governo quer reformar terminais rodoviários através de parcerias

O Governo de Goiás quer reformar os terminais rodoviários estaduais por meio de parceria com a iniciativa privada. O chamamento público com edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (07).

Os interessados terão 45 dias a partir da publicação do chamamento para manifestação e, após autorização do Estado, mais 90 dias para elaborar e apresentar os estudos, conforme plano de trabalho e documentos apontados no edital. Os 44 terminais rodoviários indicados estão sob a gestão da SGG e fazem parte do Sistema Estadual de Transporte Intermunicipal. “São mais de 40 municípios que poderão receber os projetos dos interessados, o que trará mais conforto e qualidade para aqueles que precisam desse tipo de transporte. A Região Metropolitana de Goiânia já conta com um transporte coletivo que vem sendo reconhecido como um dos mais inovadores do país, com diversos benefícios lançados pelo governo do Estado. Agora trabalhamos para levar essa melhoria também para o transporte intermunicipal”, diz Adriano da Rocha Lima, secretário-geral de Governo.

O edital também está disponível no site www.goiasparcerias.go.gov.br.

Interessados em participar do PMI poderão apresentar estudos para um ou mais blocos de terminais rodoviários de passageiros estaduais. As 44 unidades rodoviárias, que constam no edital, estão localizadas nos seguintes municípios

Bloco 1 (Entorno do DF): Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás e Pirenópolis

Bloco 2 (Sudeste Goiano): Silvânia, Vianópolis, Pires do Rio, Ipameri e Ouvidor

Bloco 3 (Sul Goiano e Região Metropolitana de capital): Aparecida de Goiânia, Piracanjuba, Pontalina, Morrinhos e subterminal, Água Limpa, Buriti Alegre e Corumbaíba

Bloco 4 (Oeste Goiano): Britânia, Paraúna, Aragarças, Caiapônia e Sanclerlândia

Bloco 5 (Noroeste Goiano): Itaberaí, Goiás, São Miguel do Araguaia e Itapuranga

Bloco 6 (Centro Goiano): Barro Alto, Jaraguá, Goianésia, Rubiataba, Itapaci, Uruaçu e Niquelândia

Bloco 7 (Nordeste Goiano): São João d’Aliança, Campos Belos de Goiás, Iaciara, Posse, São Domingos, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte e Cabeceiras

Bloco 8 (Sudoeste Goiano): Itajá, Quirinópolis e Serranópolis