Cultura

Espetáculo “Essência Negra” estreia em Goiânia com celebração da cultura afro-brasileira e entrada franca

Apresentações acontecem nos dias 4 e 5 de setembro, no Centro Cultural UFG


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 24/08/2025 - 14:55

Montagem une teatro, canto e dança em um mergulho ancestral que também denuncia o racismo estrutural. (Foto: Divulgação)

Goiânia recebe, nos dias 4 e 5 de setembro, a estreia do espetáculo musical “Essência Negra”, no Centro Cultural da UFG, no Setor Universitário. A montagem, que tem entrada gratuita, é dirigida e estrelada por Líz Mirandah, e promete ao público uma imersão artística que conecta ancestralidade, resistência e identidade.

A apresentação vai além de uma simples performance. Ao unir teatro, canto e dança, a obra se transforma em um convite ao autoconhecimento e à reflexão sobre o racismo estrutural que marca a vida de pessoas negras no Brasil. A direção artística é de Ítalo Shure, a produção executiva de Paula Pereira e a produção geral de Alinne Vieira, com a participação do Instituto Arte e Inclusão (INAI) garantindo acessibilidade em todas as sessões por meio de intérprete de Libras.

O espetáculo destaca a voz e o corpo feminino negro como protagonistas, incorporando textos filosóficos, poéticos e reflexivos escritos por mulheres negras. Esse recurso dá ainda mais força à proposta de celebrar a herança cultural afro-brasileira e, ao mesmo tempo, confrontar as desigualdades sociais.

A proposta artística busca emocionar e inspirar, promovendo uma experiência que transcende o palco, ao mesmo tempo em que se afirma como ato de resistência. O projeto conta com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, reforçando a importância de iniciativas que democratizam o acesso à arte.

Serviço:
Espetáculo: Essência Negra
Datas: 4 e 5 de setembro
Horário: 20h
Local: Centro Cultural UFG – Setor Universitário, Goiânia
Ingressos: gratuitos, com retirada antecipada em Santa Bilheteria
Acessibilidade: todas as sessões terão intérprete de Libras

