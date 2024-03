Greve dos administrativos da Educação é suspensa

Os servidores administrativos da Educação da capital suspenderam o movimento grevista. A decisão foi anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Goiás (Sintego) um dia depois da reunião entre representantes da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da categoria, que foi mediada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO).

A proposta apresentada pelo município vai garantir o pagamento da data-base em dezembro e o reajuste do pagamento do auxílio locomoção de R$ 300 para R$ 500 para a partir do dia 16 de novembro, sendo que o pagamento proporcional de novembro será quitado em dezembro. Entre as medidas apresentadas pelo município, está a elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da categoria.

A primeira reunião para discutir e estabelecer o novo plano está agendada para o dia 22 de novembro. A proposta final será apresentada aos servidores no dia 13 de dezembro para que possa ser remetida, em seguida, à Câmara Municipal.