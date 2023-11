Médicos anunciam paralisação das atividades no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara

Em um ato de protesto, os profissionais da saúde do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC), em Goiânia, decidiram pela paralisação das atividades a partir das 07h desta quarta-feira, 22. A medida, anunciada pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (SIMEGO), foi motivada pela ausência do pagamento das remunerações referentes ao mês de setembro de 2023.

A decisão de paralisar foi tomada de forma unânime durante a Assembleia Geral Extraordinária Permanente realizada na última terça-feira, 14. Diante da insatisfação com a falta de atendimento às suas demandas pelos gestores da unidade, os profissionais de saúde optaram pela paralisação como forma de pressionar por uma solução adequada.

A interrupção dos serviços será mantida até que o pagamento integral dos salários atrasados seja realizado e as demandas apresentadas pelos médicos e demais profissionais sejam atendidas. Vale ressaltar que, em conformidade com a legislação. Os atendimentos classificados como urgentes e emergenciais serão mantidos durante o período de protesto, em conformidade com a legislação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) foi contatada para comentar sobre a paralisação, mas até o momento desta publicação, não houve retorno. O espaço permanece aberto para que a SMS forneça esclarecimentos à população e aos interessados.

O SIMEGO destaca a necessidade de diálogo entre as partes para encontrar uma solução que garanta a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados à comunidade. A entidade sindical reitera seu compromisso na defesa dos direitos dos profissionais da saúde e na promoção do bem-estar da população.