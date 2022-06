Grupo ABL Prime é finalista do Prêmio Abrasce 2022

O grupo Abl Prime é finalista em duas categorias ao Prêmio Abrasce 2022, a mais importante premiação do setor de shopping centers no Brasil. O Grupo concorre na categoria de Tecnologia e Inovação com o Lago Center Shopping, localizado em Araguaína, Tocantins e também na categoria de Expansão e Revitalização, com o Recanto Shopping, em Recanto das Emas, no Distrito Federal.

“Para nós, ter dois empreendimentos como finalistas na mais importante premiação do segmento sinaliza que estamos no caminho certo. É o reconhecimento de que o trabalho de toda equipe, feito com dedicação e empenho, traz grandes resultados”, diz Fernando Fonseca, sócio-diretor do Grupo ABL Prime.

A premiação será no dia 22 de junho, durante a Exposhopping 2022, em São Paulo, e tem o objetivo de reconhecer os melhores e mais inovadores projetos desenvolvidos por shoppings centers e grupos corporativos no Brasil. O Prêmio Abrasce 2022 conta com nove categorias e banca avaliadora especialista e isenta do setor.

Grupo ABL Prime

O Grupo Abl Prime atua no mercado imobiliário desde a concepção e desenvolvimento até a comercialização e gestão de negócios imobiliários. ABL Tech, ABL Gestão Condominial e ABL Energia, o grupo oferece serviços de desenvolvimento, gerenciamento, comercialização, gestão condominial e gestão de carteira. Com dez anos de mercado, o grupo ABL PRIME está presente em 12 estados nacionais (Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins) e no Distrito Federal, 42 cidades, com competência para atender e gerenciar vários tipos de unidades de negócio, entre shopping centers, incorporação, multipropriedade, urbanismo e parques, com uma plataforma de serviço completa para o desenvolvimento imobiliário.