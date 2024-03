Grupo de Gustavo Sebba define Elder Galdino

Por: Thiago Queiroz

O grupo político ligado ao deputado estadual Gustavo Sebba (PSDB) e seu pai, o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás e ex-prefeito, Jardel Sebba (PSDB), fechou apoio e lançou, no sábado (9/3), a pré-candidatura de Elder Galdino a prefeito de Catalão, no Sudeste do estado. O histórico confronto deve se repetir com o também tradicional grupo do atual prefeito, Adib Elias, que voltou ao MDB e não pode mais concorrer à reeleição.

Entrevistado da semana na edição impressa do Tribuna do Planalto, Gustavo adiantou que a definição do nome poderia ser tomada durante evento de aniversário de Galdino, realizado no sábado, em Catalão. Ele também era pré-candidato. O evento contou ainda com a presença da deputada federal Magda Mofato (PRD); do atual presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB); do vereador por Goiânia Thialu Guiotti (Avante), dentre outras autoridades.

“É deputado Gustavo Sebba em Goiânia, e Elder e Marília [Sebba, irmã de Gustavo] aqui, nós vamos ter muitas alegrias juntos, fazer por Catalão juntos”, disse Galdino em entrevista a uma rádio local, nesta segunda-feira, ao lado de Gustavo.

“Fomos por um motivo mais que especial: prestigiar o aniversário do nosso grande amigo e pré-candidato a prefeito do município, Elder Galdino, esse homem de verdadeiro espírito público, competente, de trajetória exemplar e que está totalmente preparado para cuidar de todos os catalanos”, disse Bruno Peixoto, durante o evento de sábado.

Ao Tribuna do Planalto, Gustavo adiantou a união com o grupo de Galdino, até então distintos, e disse que costuram ainda o apoio de outros partidos. Ele explicou também que a escolha do nome vinha sendo discutida sem vaidade. “Eu não tenho vaidade nenhuma e acredito que o Elder também não tenha. Nós dois entendemos que ambos temos condições de apoiar o outro e estamos vendo qual seria a melhor alternativa.”

Sobre o partido que Galdino vai se filiar, Gustavo afirmou que a tendência é que seja outro que não o PSDB. “Não é interesse nosso ficar somente um partido, somente o projeto do PSDB; é um projeto suprapartidário.”