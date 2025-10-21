search
Cidades

Grupo extorquia moradores com segurança privada clandestina em Aparecida de Goiânia

Investigados utilizavam perfis falsos e compartilhavam imagens de armas de fogo para intimidar


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 21/10/2025 - 15:35

segurança clandestina Aparecida
Equipamentos apreendidos pela Polícia Civil com os acusados (Foto: PCGO)

A Polícia Civil de Goiás, por meio da 7ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia – 2ª DRP, deflagrou, nesta terça-feira (21), a Operação “Sentinela Clandestina” com o objetivo de desarticular grupo suspeito de explorar serviço de segurança privada irregular e extorquir moradores do bairro Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia.

As investigações tiveram início após a denúncia de uma vítima, que relatou ter sido procurada por um homem trajando camiseta preta com a inscrição “Segurança”, oferecendo supostos serviços de vigilância residencial. Após a recusa, a vítima passou a receber ligações e mensagens de ameaças, nas quais os interlocutores afirmavam controlar, de forma clandestina, a segurança da região em nome de uma facção criminosa e exigiam valores entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, sob ameaça de invasão de sua residência e morte de familiares.

Durante as tratativas, as vítimas realizaram transferências via PIX para contas vinculadas aos investigados, que utilizavam perfis falsos e compartilhavam imagens de armas de fogo para intimidar. As diligências policiais permitiram identificar o proprietário da empresa, e outros dois indivíduos como integrantes do grupo responsável pelas cobranças e ameaças.

Nesta data, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, com o objetivo de localizar documentos, aparelhos celulares e outros elementos de prova que comprovem a prática dos crimes de extorsão, associação criminosa e exercício irregular de atividade de segurança privada. Durante a operação, uma pessoa foi autuada em flagrante pelo crime de ocultação de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal).

Veja também: Mabel pede licença à Câmara para viagem internacional em novembro

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

serviço hospedagem
Cidades

Alego aprova projeto que regulamenta serviço de hospedagem de animais domésticos

21/10/2025
leilão de imóveis goiás bradesco
Cidades

Governo de Goiás leiloa 185 veículos oficiais nesta quarta-feira (22)

21/10/2025
IPVA 2025
Cidades

Detran alerta para aumento de golpes envolvendo licenciamento e IPVA

21/10/2025
chuvas Goiás
Cidades

Combinação entre calor e umidade deve provocar chuvas nesta terça-feira

21/10/2025
Aparecida de Goiânia oferta mais de 2 mil vagas de emprego pelo SIME nesta semana
Cidades

Aparecida de Goiânia oferta mais de 2 mil vagas de emprego pelo SIME nesta semana

20/10/2025
Paulo Roberto Silva, ex-superintendente de Licitação da Secretaria Municipal de Administração (Semad) na gestão de Rogério Cruz
Poder

CEI do Limpa Gyn foca licitação e deve convocar ex-secretário Denes Pereira

21/10/2025
segurança clandestina Aparecida
Cidades

Grupo extorquia moradores com segurança privada clandestina em Aparecida de Goiânia

21/10/2025
serviço hospedagem
Cidades

Alego aprova projeto que regulamenta serviço de hospedagem de animais domésticos

21/10/2025
Receita Federal
Economia

Receita Federal alerta contribuintes para prazo final de adesão à transação tributária

21/10/2025
Pesquisa