Grupo simulava voz de Marcos Mion para aplicar golpes cibernéticos

A Polícia Civil do DF (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou a segunda fase da Operação Voice Over, dando continuidade às investigações iniciadas em janeiro de 2025. O grupo criminoso utilizava vídeos manipulados com tecnologia deepfake da imagem e voz do apresentador Marcos Mion para promover falsas promoções de uma rede de restaurantes.

As vítimas eram direcionadas aos sites falsos desenvolvidos pelo investigado, onde realizavam pagamentos por vouchers de desconto inexistentes, acreditando estar participando de promoções com a participação de Marcos Mion.

Nesta segunda fase, foi cumprido um mandado de prisão temporária contra um homem de 24 anos, residente na cidade de Santa Helena de Goiás. O suspeito foi preso em sua residência e seria o responsável pelo desenvolvimento dos sites clones utilizados para enganar as vítimas – páginas idênticas aos sites verdadeiros que serviam como ferramenta para a aplicação dos golpes.

Equipamentos

Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com a coleta de equipamentos eletrônicos e documentos que servirão como elementos probatórios. Também foram determinados bloqueios de contas bancárias vinculadas ao investigado. Por meio desses equipamentos, os criminosos conseguiam simular a imagem e a voz de Marcos Mion, com uso de inteligência artificial.

Em interrogatório, o investigado confessou sua participação no esquema criminoso, detalhando seu papel na criação e manutenção dos sites fraudulentos. O investigado responderá pelos crimes de fraude eletrônica (art. 171-A do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), podendo resultar em pena máxima de 21 anos de reclusão.

A PCDF continua as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e vítimas do esquema criminoso.

