Guapó também cancela carnaval em meio a casos de Covid

A Prefeitura de Guapó decidiu cancelar o carnaval da cidade após aumento no registro de casos de Covid. Segundo a nota divulgada pela Prefeitura da cidade, foram registrados 54 casos da doença em janeiro.

A decisão, ainda segundo a nota, foi tomada pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica de Guapó, levando em conta a orientação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus (C.O.E) para que todos os municípios tomem medidas para evitar a disseminação do coronavírus.

Itapuranga também cancelou carnaval

A cidade de Itapuranga também informou durante a semana o cancelamento do carnaval na cidade. Em Bom Jesus de Goiás, um decreto foi publicando orientando a retomada do uso de máscaras e o distanciamento social. O item de proteção facial passa a ser obrigatório nos prédios da gestão municipal, mas o decreto não discorre sobre as regras para as demais localidades.