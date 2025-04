Gustavo Mendanha assume cargo na CelgPar de olho em 2026

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), foi nomeado vice-presidente da Celg Par, empresa vinculada ao setor energético em Goiás. A movimentação marca o retorno de Mendanha a um cargo público desde sua candidatura ao Governo do Estado em 2022, quando concorreu justamente contra o governador Ronaldo Caiado (UB), reeleito em primeiro turno.

Gustavo Mendanha substitui Marcos Roberto Silva, presidente metropolitano do União Brasil, que foi realocado para a diretoria-técnica da companhia. A alteração nas funções foi confirmada à Tribuna do Planalto pelo próprio Mendanha.

Nos bastidores, Gustavo Mendanha tem interesse capital na preparação para as eleições em 2026. Ele quer voltar ao jogo eleitoral como protagonista em uma candidatura após ter ficado de fora em 2024, inviabilizado por conta da legislação eleitoral.

Há dois caminhos que são prioridade para Gustavo Medanha: uma das vagas no Senado Federal e até uma posição de vice-governador na chapa que será encabeçada pelo atual vice-governador Daniel Vilela (MDB).

Gustavo Mendanha ainda não crava o que fará e tem dito nos bastidores que aguarda uma conversa com o atual governador Ronaldo Caiado (UB) que tem se colocado como timoneiro e principal condutor da base do atual governo. Ele participou do lançamento de pré-candidatura de Caiado em Salvador e está cada vez mais alinhado com os interesses do Palácio.