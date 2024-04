HC oferece atendimento especializado a pacientes com Parkinson

A doença de Parkinson tem sintomas motores específicos que compõem uma tríade: a lentidão de movimentos (bradicinesia), a rigidez muscular e o tremor de repouso. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que aproximadamente 1% da população mundial, com idade superior a 65 anos, tem a doença. No Brasil, são cerca de 200 mil pessoas.

O Centro de Referência em Transtornos do Movimento (CerMov) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG/Ebserh) foi criado em 1996 e é um dos mais antigos do país. Integram o centro o Ambulatório de Doença de Parkinson e Transtornos do Movimento, o Ambulatório de Aplicação de Toxina Botulínica e o Ambulatório de Cirurgia de Doença de Parkinson e Transtornos do Movimento.

“O ambulatório atende tanto doença de Parkinson quanto outros transtornos do movimento, de tremores como a distonia, que é uma doença de contração persistente dos músculos, pode ser genética ou adquirida, coreias e mioclonias, que são doenças do transtorno no movimento que levam à incapacidade motora do paciente”, afirma o neurologista Delson José da Silva.

A doença de Parkinson ocorre devido à perda progressiva dos neurônios produtores de dopamina, levando a sintomas como a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, os tremores de repouso, a rigidez e alterações posturais, alterações do equilíbrio e da postura.

Segundo o neurologista: “o Parkinson não é curável, mas ele é tratável e o principal tratamento é o medicamentoso associado à reabilitação”. O médico acrescenta que, para casos de difícil controle, em que o tratamento medicamentoso não vem funcionando, há a possibilidade de tratamento cirúrgico, contudo, o tratamento cirúrgico é restrito a alguns casos da doença, sendo recomendado a cerca de 5% dos pacientes.

É comum que os sintomas motores característicos do Parkinson se associem a uma série de sintomas psiquiátricos que podem afetar profundamente a qualidade de vida dos pacientes e desafiar o manejo clínico da doença.

“O principal transtorno psiquiátrico da doença de Parkinson é a depressão, que ocorre em torno de 40% dos casos, podendo acontecer ainda ansiedade e crise de pânico. Nas fases mais avançadas, podemos ter também alterações psiquiátricas comportamentais, com alucinações e delírios. Em relação aos sintomas não motores observa-se dor, fadiga, alteração de memória, podendo levar a um comprometimento cognitivo leve ou um quadro demencial nas fases mais avançadas”, finaliza o neurologista Delson José da Silva.

