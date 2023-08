HDT ONA 3: primeiro e único em infectologia na América Latina

As acreditações na área da saúde avaliam padrões de qualidade, segurança, gestão, maturidade institucional e cultura organizacional. O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) foi recentemente Acreditado com Excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), atingindo o nível máximo (ONA 3) do prestigiado selo de qualidade, o que tornou a unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) o primeiro e único hospital da América Latina na especialidade de infectologia a deter tal certificação.

Esse é o reconhecimento do trabalho árduo e bem executado por uma equipe que visa, em primeiro lugar, o bem-estar do paciente, sempre pautada pela missão de cuidar e salvar vidas. Para os usuários, isso reflete em uma melhor experiência durante o processo do cuidado, garantindo maior qualidade ao serviço entregue aos cidadãos e que a unidade opera de acordo com práticas seguras e consistentes, seguindo protocolos médicos e de atendimento, o que aumenta ainda mais a segurança para os pacientes.

A certificação ONA 3 atesta que o HDT atua com práticas e protocolos que visam à segurança, efetividade, eficiência, equidade e atendimento centrado no paciente. Isso inclui desde a utilização adequada de equipamentos médicos à prevenção de infecções hospitalares. Ser acreditado com excelência reafirma que a unidade oferece um serviço assistencial dentro de condições que maximizam a taxa de sucesso dos tratamentos.

Nos últimos anos, o hospital se transformou, com a dedicação incansável de toda a equipe sob a gestão do ISG. Em 2014, o HDT obteve o nível 1 da Acreditação hospitalar, seguido pelo Nível 2, em 2018. E, agora, com o nível 3, a unidade consolida o seu contínuo compromisso com a excelência em cuidados de saúde.

Mesmo com esse reconhecimento, o caminho continua desafiador. A certeza é a de que podemos buscar – e buscaremos – a melhoria em tudo, pelo usuário e para o usuário. Mas posso afirmar, sem sombra de dúvida, que o HDT é uma unidade de saúde que vivencia, diariamente, a integralidade e o trabalho contínuo no cuidado, com responsabilidade social, cultura de inovação, humanização, ética, transparência e alta confiabilidade. Sempre focado em proporcionar o melhor à nossa gente que precisa e merece.