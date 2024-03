Helicóptero Bombeiro atende ocorrência grave em Itapuranga nesta manhã

Na manhã desta terça-feira, 05, o Helicóptero Bombeiro 01 foi acionado para uma ocorrência grave em Itapuranga, onde duas vítimas de um acidente envolvendo carro e moto necessitavam de transporte aéreo urgente. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) prontamente respondeu ao chamado, iniciando o atendimento com a remoção da primeira vítima, uma mulher de 30 anos. Ela apresentava fratura exposta no fêmur esquerdo, com sangramento controlado, fratura na sínfise púbica e estava em estado de choque hipovolêmico classe IV.

Já foram realizadas as medidas de expansão volêmica, sedação e intubação sob parâmetros moderados, após uma parada cardiorrespiratória prévia. Após o transporte da primeira vítima para a unidade hospitalar mais próxima, o Bombeiro 01 retornou para o local do acidente a fim de atender a segunda vítima, uma criança de 11 anos. A mesma apresentava amputação traumática do membro inferior esquerdo, requerendo intervenção imediata.

O CBMGO continua no local coordenando as operações de resgate e prestando toda a assistência necessária às vítimas. Mais informações serão divulgadas à medida que a situação se desenvolver.