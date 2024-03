Hemocentro recebe doações de sangue no Plaza D’Oro

O Plaza D’Oro Shopping e a Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos promovem no próximo domingo (17) uma campanha para doação de sangue. O evento será realizado no estacionamento do shopping, das 8h às 16h, com o apoio do Hemogo (Rede Hemo Pública de Goiás). Para doar, é só comparecer ao local. A Paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos disponibilizou o número de WhatsApp 62 99552-9366 para mais informações ou dúvidas.

“A doação de sangue é um ato de solidariedade que ajuda a salvar vidas, é um gesto de amor ao próximo”, diz a gerente de Marketing do Plaza D’Oro, Fabíola Nogueira, ao convidar a todos a comparecerem à ação solidária. Vale lembrar que não há substituto para o sangue e a sua disponibilidade é essencial em diversas situações.

Para doar, é preciso atender a alguns requisitos, além de respeitar um intervalo entre as doações de 60 dias para homens (máximo de 4 doações nos 12 últimos meses) e de 90 dias para mulheres (máximo de 3 doações nos últimos 12 meses). São eles:

* Estar em boas condições de saúde;

* Ter entre 16 e 69 anos;

* Pessoas com menos de 18 anos precisam de autorização e o formulário pode ser baixado no site hemocentro.org.br;

* Pesar no mínimo 50kg;

* Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

* Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

* Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial

Impedimentos temporários:

* Gripe, resfriado e febre;

* Período gestacional

* Período pós-gravidez: 90 dias para parto normal e 180 dias para cesariana;

* Amamentação (até 12 meses após o parto);

* Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

* Tatuagem e/ou piercing nos últimos 12 meses (piercing em cavidade oral ou região genital impedem a doação)

* Exames/procedimentos com utilização de endoscópio nos últimos 6 meses;

* Ter estado exposto a situações de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis (aguardar 12 meses após a exposição);

* Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 ficam impedidas de doar sangue pelo prazo de 7 dias;

*Pessoas que foram consideradas caso suspeito ou confirmado devem aguardar o prazo de 10 dias após a remissão dos sintomas;

* Vacinas têm um período de inaptidão que varia entre 48 horas e 12 meses (informações no site hemocentro.org.br);