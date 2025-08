HGG promove ação gratuita de combate ao colesterol nesta quarta (6)

Nesta quarta-feira, 6 de agosto, o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) realiza mais uma edição do projeto Saúde na Praça, com foco no Dia Nacional de Combate ao Colesterol, celebrado anualmente em 8 de agosto. A ação ocorre das 7h às 12h, na Praça Abrão Rassi, em frente ao hospital, em Goiânia, com atendimentos gratuitos como aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações com equipes de enfermagem, nutrição, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e médicos especialistas.

Serviços e oficinas

A estrutura do evento inclui cadeiras para atendimento, filtro com água mineral e espaços voltados à interação com os profissionais da saúde. Os participantes poderão ainda aprender receitas saudáveis na Oficina de Culinária, com destaque para a geleia de chia e o guacamole, além de praticar atividades físicas na Oficina de Educação Física.

Conscientização e prevenção

O Dia Nacional de Combate ao Colesterol visa alertar sobre os riscos do colesterol alto, um dos principais fatores para doenças cardiovasculares como infarto, angina e AVC (Acidente vascular cerebral) O projeto Saúde na Praça é realizado pelo HGG desde 2017, com o objetivo de promover a conscientização, prevenção e melhoria da qualidade de vida da população. Todos os serviços oferecidos são gratuitos.

Serviço

Saúde na Praça – Dia Nacional de Combate ao Colesterol

Data: 6 de agosto

Horário: das 7h às 12h

Local: Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG

Mulher dá à luz em ambulância na BR-153