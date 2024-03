HGG promove curso para veteranos e novos voluntários da Capelania

O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG realizará no dia 9 de março um curso preparatório para os novos voluntariados que irão atuar na Capelania da unidade de saúde e também de atualização para os que já fazem este trabalho. O curso será ministrado no HGG, das 7h30 às 16h40, no Auditório Dr. Luiz Rassi, no 5º andar do hospital.

Walter Duarte, coordenador da Capelania, explica que o curso tem o objetivo de capacitar todos os voluntários, com a expectativa de receber cerca de 60 pessoas de qualquer segmento religioso, com idades entre 18 e 70 anos, para realizar visitas aos pacientes do HGG. “Durante a capacitação vamos explicar o que é a Capelania, orientar como deve ser feita a abordagem do paciente, além de abordar temas como a assistência espiritual na terminalidade, fé e espiritualidade, segurança do voluntário e rotina da Capelania”, pontua.

Assistência Espiritual

O Programa de Assistência Espiritual e o serviço de Capelania Hospitalar têm como objetivo reunir voluntários de apoio espiritual para dar assistência religiosa aos pacientes e acompanhantes presentes na unidade. Por respeitar a diversidade religiosa, o HGG realiza cursos de capacitação e orientações sobre a unidade hospitalar a estes grupos de voluntários de apoio espiritual. Esse trabalho é realizado por meio de voluntários capacitados que atuam na unidade saúde oferecendo apoio espiritual de algum segmento religioso.

Confira a programação completa:

8 horas – Boas-vindas

08h30 – Momento de Oração e Adoração – Coordenador da Capelania, Walter Duarte e Músico Márcio da Silva

9 horas – Palestra: “O que é Capelania” – Assistente Social Sandra Costa

09h30 – Palestra: “A importância da Capelania em Cuidados Paliativos e na Terminalidade” – Geriatra Dra. Eliza de Oliveira Borges

10h15 – Palestra: “Aconselhamento Cristão / Casos Terminais” – Psicólogo Dimilson Bezerra

11h às 12h – Intervalo de almoço

12 horas – Atração Musical: “Nada é imune a música, nem mesmo a dor” – Cantora Ana Paula

12h30 – Palestra: “Conhecendo sobre NR32 e Utilização dos EPIs” – Engenheira de segurança do trabalho e gerente do Sesmt, Michelly Matias Bonifácio

13h15 – “Conhecendo o HGG: Fluxos e Rotinas” – Tour no HGG – Gerente de Educação Continuada, Wagna Teixeira

14 horas – Palestra: “No dia a dia do Voluntário no Serviço da Capelania” – Walter Duarte

14h40 – Dinâmica de Encerramento – Fisioterapeuta Joana França

15 horas – Momento de Louvor e Gratidão a Deus – Ministro da palavra Sérgio Arocas, Walter Duarte, Wagna Teixeira e cantora Ana Flávia