Homem de 78 anos morre afogado no Lago Corumbá

Um homem de 78 anos foi vítima de afogamento na tarde de hoje no Lago Corumbá, em Caldas Novas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava pescando e entrou na água atrás de uma vara de pesca. Testemunhas informaram o local exato onde o pescador desapareceu. Os bombeiros, então, iniciaram as buscas, encontrando rapidamente a vítima, a aproximadamente 4 metros de profundidade. O idoso foi retirado da água e imediatamente teve início a reanimação cardiopulmonar. A equipe de suporte avançado do Samu continuou os procedimentos de reanimação por mais 40 minutos, mas o óbito foi confirmado.