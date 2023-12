Homem é morto por engano, em Aparecida de Goiânia

O homem que foi baleado na última quinta-feira (30), no Setor Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, enquanto estava sentado em uma calçada jogando palavras-cruzadas, morreu na manhã desta sexta-feira (01), no Hospital de Urgências de Goiás.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente suspeito de ter atirado no idoso foi identificado e apreendido no Bairro Independência, em Aparecida de Goiânia. Ele disse aos militares que o idoso atingido não era o alvo dos tiros. Além disso, afirmou que a motivação dos disparos seria uma guerra de facções criminosas rivais, já que pertence a uma facção de origem paulista e os supostos alvos, do Rio de Janeiro.