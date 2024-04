Homem é preso em flagrante, por agredir cachorro em Itumbiara

A 2ª Delegacia Distrital de Polícia de Itumbiara, em ação conjunta com a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMAI) da cidade, realizou diligência que culminou no resgate um cão vítima de maus-tratos. Após denúncia recebida na quinta-feira, 18, as equipes foram a uma residência do Bairro Jd. Liberdade, em Itumbiara.

Lá ficou constatado, inclusive por vídeo inclusive, que um homem de 40 anos havia acabado de agredir fisicamente um filhote de cão atirando-o contra o solo, causando lesões que podem prejudicar inclusive a mobilidade do animal, consoante laudo preliminar realizado pelo Centro de Zoonozes de Itumbiara.

Os Policiais Civis, de imediato, deram voz de prisão ao homem pelo crime de maus-tratos a animais, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão, e o conduziram à delegacia. Os Agentes da AMMAI providenciaram o resgate e acolhimento do animalzinho para local seguro e, após o tratamento, ele ficará a disponível para adoção responsável e receberá castração gratuita através do Programa CasaPet do órgão municipal.