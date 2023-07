Homem é preso no DF por homicídio em Planaltina

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Planaltina, cumpriu na quinta-feira, 13, prisão preventiva do autor do homicídio da vítima Rafael de Noronha Alves, ocorrido em 16 de abril deste ano, no Setor Leste, em Planaltina. O homicídio ocorreu logo após um incidente de trânsito, em que a vítima e o autor se envolveram.

Após o conflito inicial, a vítima resolveu ir até sua casa para buscar uma faca para revidar as agressões sofridas. De outro lado, o autor buscou uma arma de fogo que possuía, e na sequência, conduzindo seu veículo, localizou a vítima e um amigo. O autor parou o veículo no meio da rua e desceu efetuando diversos disparos que vitimaram Rafael. A prisão foi efetuada no Distrito Federal, com apoio da PM do DF.