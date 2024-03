Homem morre após ser atropelado na BR-060, em Anápolis

Na noite desta terça-feira (05), um homem perdeu a vida após ser atropelado por um carro de passeio na BR-060, em Anápolis. O acidente ocorreu por volta das 20h30, no km 99 da rodovia, no sentido Anápolis a Goiânia. A vítima, que não portava documentos pessoais, não foi identificada.

O condutor do veículo permaneceu no local e cooperou com as autoridades. Submetido ao teste de bafômetro, foi constatado que não estava alcoolizado. Segundo declarações do motorista, a visibilidade na área do acidente é prejudicada pela falta de iluminação.