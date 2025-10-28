Horóscopo de Novembro: Mercúrio Retrógrado e renovação emocional

Em novembro de 2025, o último Mercúrio Retrógrado do ano acontece em Sagitário e Escorpião, enquanto Urano se aproxima da mudança para Gêmeos em 2026. Saturno conclui seu ciclo retrógrado, Vênus em Escorpião intensifica as emoções e Júpiter inicia seu movimento retrógrado em Câncer, criando um período de revisão, introspecção e reconexão com o propósito, segundo o App Astrolink.

O mês cria um clima de revisão e autoanálise, ideal para repensar o que funcionou durante o ano, compreender o que precisa ser deixado para trás e se preparar para um novo ciclo. Com Escorpião e Sagitário em destaque, o foco recai sobre as verdades internas: o que te move, o que ainda dói e o que já está pronto para transformação. Mercúrio Retrógrado pode gerar confusões passageiras, mas também grandes revelações, convidando a olhar para dentro, ouvir o coração e se reconectar com a própria essência.

O último Mercúrio Retrógrado reforça a importância de pausar antes de agir, revisar planos, encerrar ciclos e compreender o que realmente faz sentido levar para 2026. O Guia Astrológico de 2026 do Astrolink ajuda nesse processo, mostrando potências e desafios do próximo ano.

Previsões por signo

Áries: Saturno em Peixes e Marte em Sagitário trazem energia para expandir horizontes, estudar, viajar e reconectar-se com o entusiasmo pela vida. Evite agir por impulso; intuições podem trazer respostas importantes.

Touro: Relações e parcerias estão em foco. A Lua Cheia ilumina acordos e conexões, favorecendo confiança, perdão e liberação de ressentimentos.

Gêmeos: Mercúrio retrógrado em Sagitário gera ruídos na comunicação e oportunidades de revisão. Atenção à saúde e aproveite viagens e estudos para insights.

Câncer: Mês de despertar criatividade e sensibilidade. Projetos artísticos e afetivos ganham destaque. A Lua Nova do dia 20 renova compromissos e fortalece equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Leão: Transformações dos últimos meses se consolidam. O foco é estabilizar conquistas, decisões profissionais e atenção à família, com aprendizados e reconciliações.

Virgem: Marte em Sagitário pede reorganização doméstica e emocional. Urano volta a Touro, reativando desejo de aprendizado e expansão espiritual.

Libra: Conexões sociais e profissionais ganham evidência. Lentidão em resultados pode frustrar, mas o processo é positivo. O fim do mês favorece parcerias e crescimento financeiro.

Escorpião: Finanças e vida amorosa em reavaliação. Vênus intensifica emoções e magnetismo, despertando ciúmes. Trabalhe o desapego e transforme possessividade em confiança.

Sagitário: Mercúrio no signo traz comunicação ativa, mas a retrogradação pede revisão de planos e expectativas. A Lua Cheia acende temas de saúde e hábitos.

Capricórnio: Clima introspectivo, reavaliação de prioridades e liberação do que não contribui para progresso. Lua Nova no fim do mês traz boas notícias em projetos coletivos.

Aquário: Amizades e projetos coletivos se fortalecem. Vida social vibrante e convites interessantes surgem. Evite conflitos por divergências de opinião; fim do mês marca virada positiva em metas profissionais.

Peixes: Destaque no trabalho e reconhecimento de talentos. Marte amplia ambição, mas exige equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Lua Nova traz novas oportunidades; siga sua intuição.

Semana começa com sol forte e calor de até 35°C em Goiânia