Hospitais se unem em campanha por doação de órgãos

Hospitais de Goiás se uniram à campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. As fachadas do HGG, Hugo, Hugol e Heapa estão iluminadas na cor verde, em alusão ao Setembro Verde.

O tema ainda é um tabu para 64% das famílias goianas, que se recusam a aderir ao gesto de solidariedade.

O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) é referência em transplantes de fígado e um dos 10 maiores centros de transplantadores de rins no Brasil. De 2017 a agosto de 2023, a unidade realizou 805 transplantes renais – 92% do total registrados em Goiás – e outros 45 transplantes de fígado. A unidade foi palco da abertura da campanha Setembro Verde, no dia 1º de setembro, que tem o objetivo de intensificar as ações de educação, informação e sensibilização sobre o tema.

Da mesma forma, estão o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), o Hemocentro Estadual Coordenador Prof. Nion Albernaz (Hemogo) e o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (Heapa). A iniciativa também conta com apoio da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Centro Cultural Oscar Niemeyer, Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego) e Unimed Goiânia.