Hospital Araújo Jorge recebe doação coletiva de sangue do Corpo de Bombeiros

Um grupo de aproximadamente 190 alunos soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) se reunirá hoje de manhã no Banco de Sangue do Hospital de Câncer Araújo Jorge, conhecido pelo tratamento de câncer em Goiânia, para fazer uma doação coletiva de sangue. A iniciativa será realizada durante todo o dia. Essa ação solidária, promovida pelos novos integrantes da corporação, simboliza a dedicação e o compromisso dos Bombeiros Militares de Goiás com a comunidade.

O gesto desses jovens bombeiros recém-ingressados destaca o papel vital que a doação de sangue desempenha na manutenção dos estoques de sangue necessários para pacientes que irão se submeter à cirurgia, de transplante de medula óssea e os que realizam o tratamento de quimioterapia e radioterapia.

O Comandante-Geral do CBMGO, Coronel Washington Luiz Vaz Júnior, ao falar sobre a iniciativa, enfatizou a importância do ato solidário: “Nossos alunos soldados estão aqui para proteger e servir a comunidade em todos os aspectos possíveis. Essa doação de sangue é mais uma maneira de demonstrar nosso compromisso em fazer a diferença nas vidas das pessoas. Encorajamos todos os cidadãos a seguir o exemplo destes bravos jovens a doar sangue regularmente. ”

Os Bombeiros Militares desempenham um papel crucial na resposta a emergências médicas e acidentes, e muitas vezes estão na linha de frente quando se trata de salvar vidas. A doação de sangue é uma extensão natural de compromisso em servir e proteger a comunidade. Eles convidam todos os cidadãos de Goiás a se juntarem a eles nesta nobre causa, doando sangue e fazendo a diferença na vida daqueles que precisam.

O presidente da ACCG, Jales Benevides, reforça a importância da parceria com as forças de segurança pública do Estado de Goiás para a manutenção dos estoques de bolsas de sangue da unidade. “A parceria com importantes corporações, como o Corpo de Bombeiros Militar, é o que nos ajuda a não entrar em estado crítico de falta de sangue, que é essencial no dia a dia do hospital”, enfatiza Benevides.

Este gesto de amor ao próximo pode salvar vidas, e é com essa solidariedade que o Banco de Sangue do Hospital de Câncer Araújo Jorge (HAJ) é abastecido, e de onde saem bolsas utilizadas por praticamente todos os pacientes que lutam contra a doença na instituição.