Hospital em Goiânia é evacuado devido a princípio de incêndio

Na manhã desta terça-feira, 05, o Hospital Ortopédico de Goiânia, situado na Avenida L, no Setor Aeroporto, foi parcialmente evacuado devido a um princípio de incêndio. Conforme relatos do Corpo de Bombeiros, o primeiro andar do edifício foi esvaziado como medida de precaução, devido à presença de fumaça.

As informações disponíveis no momento são preliminares. A causa do incêndio ainda não foi identificada, e uma investigação está em andamento sob a supervisão do Corpo de Bombeiros. Uma perícia será realizada para esclarecer as circunstâncias do incidente.