Hospital filantrópico realiza exame histopatológico de tumor de pele ainda durante a cirurgia, em Goiás

O Hospital de Câncer Francisco Camargo passou a oferecer o exame histopatológico dentro do centro cirúrgico, trazendo um avanço no tratamento do câncer de pele. Com ele, é possível, ainda durante a cirurgia, confirmar a presença de células cancerígenas no tecido retirado do paciente. A investigação permite saber, ainda, se as bordas e profundidade estão livres de células cancerígenas.

A novidade foi utilizada durante o evento “Dermatologia em Ação”, realizado em junho, que atendeu pacientes de 18 municípios de Goiás e Mato Grosso. Das 8 da manhã às 9 da noite, uma equipe de 60 médicos atendeu cerca de 100 pacientes por meio de triagem e consultas de diagnóstico. No mesmo dia, foram realizados 62 procedimentos cirúrgicos para retirada de tumor ou de lesões precursoras suspeitas.

Nos casos selecionados em que os pacientes foram levados para cirurgias, o exame histopatológico foi feito ainda durante o procedimento. “Tradicionalmente, o resultado deste exame só fica pronto de uma semana a 10 dias após a retirada do tumor e, agora, nós podemos ter esta informação durante a cirurgia. Sendo o resultado positivo, a equipe já toma as providências, eliminando a ansiedade da espera pelo resultado e uma eventual nova cirurgia”, explica o médico Wagner Miranda, diretor técnico do Hospital de Câncer Francisco Camargo.

O médico patologista Siderley Carneiro, responsável por conduzir os exames no dia da “Dermatologia em Ação”, explica que o Hospital de Câncer Francisco Camargo investiu em um método técnico de congelação por criostato, pouco utilizado em razão do custo e complexidade dentro de centros cirúrgicos em Goiás e no Brasil. “São raríssimas as situações empregadas, e esse método técnico representa um benefício muito grande”, diz.

A ação preventiva e curativa na área da dermatologia aconteceu na nova etapa do hospital, que possui centro cirúrgico com condições técnicas para a realização do exame histopatológico no intra operatório. O hospital inaugurou também uma nova área para realização dos exames de coloproctologia, endoscopia digestiva alta e broncoscopia. Toda a estrutura foi construída e equipada por meio de doações da comunidade.

“Muitos pacientes estavam com lesões de anos de evolução e ainda não conseguiram acesso ao diagnóstico e tratamento adequado. E este é o grande problema, pois o sucesso a todo tratamento do câncer está ligado à precocidade do atendimento. Por isso, esta ação é importante, sendo o nosso propósito contribuir com esta assistência”, diz.

Participaram do Dermatologia em Ação médicos das áreas de dermatologia, anestesiologia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, cirurgia plástica e patologia. A responsabilidade técnica institucional foi do médico Wagner Miranda, CRM-GO 6022, QRE em cirurgia geral 1822.

Institucionalmente e junto com o Hospital de Câncer Francisco Camargo, participou da realização o Instituto de Pós-Graduação Pedro Miranda (IPM), sob a coordenação da dermatologista e coordenadora da especialização, Suellen Provázio.

Sobre o HC Francisco Camargo

Tendo como embaixador o cantor Zezé de Camargo, o Hospital de Câncer Francisco Camargo é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, considerada de utilidade pública. O local já está em operação, atendendo casos de baixa complexidade. O projeto iniciou a sua jornada em 2014, e será uma das maiores unidades de atendimento a câncer do País. Toda a obra está sendo feita com recursos da comunidade. Seu funcionamento começou em 2021 com a inauguração de seu primeiro módulo, a policlínica, com 204 metros quadrados, que oferece gratuitamente exames de mamografia, ultrassonografia, eletrocardiografia, exames laboratoriais, além de consultas. Em 2024, concluiu a nova etapa.