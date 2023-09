Hub Goiás abre espaço de coworking

O coworking do Hub Goiás já está em funcionamento, de segunda à sexta das 8 às 18 horas. A expectativa é receber diariamente profissionais que atuam na área de empreendedorismo e inovação, sejam em empresas e corporações ou startups. Além disso, o coworking também é voltado para quem trabalha com negócios de impacto social, além de organizações da sociedade civil, profissionais liberais e estudantes que atuem com empreendedorismo inovador.

O objetivo do coworking é fomentar inovação, tecnologia e empreendedorismo. Em sua estrutura, o local conta com mais de 90 plataformas de trabalho, além de 04 salas de reunião que comportam mais de 30 pessoas no total. O Hub Goiás oferece um ambiente adequado para o desenvolvimento de novas ideias e negócios, gerando conexão entre pessoas que atuam no ramo da inovação.

Matheus Borba, publisher de jogos, destacou a experiência do uso do coworking como excelente. “Estou aproveitando o espaço, que é todo integrado e tem todo suporte para fazermos um bom trabalho”. Luiz Sérgio, advogado do ramo, enfatizou a estrutura do Hub Goiás: “é um lugar primoroso, muito bom pra se trabalhar”.

Os interessados em utilizarem o coworking do Hub Goiás podem preencher formulário no site hubgoias.org para fazerem sua reserva de espaço. Até o final de 2023, o uso é gratuito.