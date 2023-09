Hugo abre processo seletivo para 26 vagas

O Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) está com inscrições abertas para a contratação de preceptores e tutores para a residência multiprofissional da unidade de saúde. Para o cargo de preceptor, são 24 vagas para início imediato, distribuídas entre os cargos de: enfermagem, psicologia, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e serviço social. Já para tutores, são duas vagas para início imediato e formação de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas até as 14 horas do dia 25 de setembro, no site www.hugo.org.br, na aba processo seletivo ou direto no link: https://hugo.org.br/processoseletivo/ Os salários variam de R$ 3.353,04 a R$ 4.723,04 mais o adicional de Insalubridade 20% do piso de cada categoria e adicional de assiduidade, quando previsto na convenção.

O processo seletivo acontece em quatro etapas, nas quais os candidatos são chamados gradativamente, conforme novas vagas são ofertadas, e seguirá de acordo com as exigências do disposto na Portaria Nº 1.266/2023 – da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás.