Hugol alerta para aumento de queimaduras durante festas juninas

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) emitiu, neste mês de junho, um alerta à população sobre o crescimento dos casos de queimaduras, comuns neste período de festas juninas. Entre janeiro e abril de 2025, foram registrados 1.455 atendimentos, um aumento de 15% em relação ao mesmo período de 2024. O uso inadequado de fogueiras, fogos de artifício e líquidos quentes são os principais fatores de risco, conforme explicou o médico Arthur Hartmann, especialista em queimaduras da unidade.

Cuidados e prevenção

O médico recomenda cuidados redobrados com fogueiras e fogos de artifício, orientando que sejam manuseados por profissionais e mantidos longe de áreas de vegetação e materiais inflamáveis. Em caso de queimadura, a orientação é lavar com água corrente, cobrir com pano limpo e procurar atendimento especializado. O Hugol é referência no atendimento a queimados em Goiás e tem recebido, além de pacientes do estado, pessoas de outras regiões e ex-usuários de planos de saúde que passaram a utilizar o SUS.

Informações: Secretaria de Estado da Saúde – Governo de Goiás

