O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), está alertando a população sobre uma nova onda de golpes via WhatsApp. Criminosos estão se passando por funcionários do hospital e solicitando depósitos bancários ou pagamentos supostamente vinculados a medicamentos, consultas ou procedimentos médicos.

O Hugol esclarece que não realiza cobranças de qualquer tipo, uma vez que todos os atendimentos são feitos de forma 100% gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital também reforça que não entra em contato com pacientes ou familiares por telefone, SMS ou aplicativos de mensagem para solicitar valores relacionados a tratamentos, cirurgias ou remédios.

“É fundamental que a população fique atenta e não caia nesse tipo de fraude. O Hugol nunca pedirá qualquer quantia em dinheiro, seja para agendamento, liberação de exames ou fornecimento de medicamentos”, afirma a direção do hospital. Caso recebam mensagens suspeitas, os usuários devem ignorar imediatamente e denunciar às autoridades competentes, como a Polícia Civil ou o Procon.

A unidade reafirma seu compromisso com a transparência e a segurança dos pacientes, lembrando que qualquer comunicação oficial é feita pessoalmente no hospital ou por meio de canais institucionais validados. A população pode obter informações confiáveis diretamente no Hugol ou pelos canais oficiais da SES-GO.

Como se proteger?

Desconfie de mensagens não solicitadas pedindo pagamentos.

Nunca compartilhe dados pessoais ou bancários por telefone ou WhatsApp.

Em caso de dúvida, entre em contato diretamente com o hospital.

A orientação é que, ao identificar tentativas de golpe, as vítimas registrem um boletim de ocorrência e informem ao Hugol para que medidas preventivas sejam tomadas.