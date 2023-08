IBGE: População indígena em Goiás mais que dobra em 12 anos

A população indígena em Goiás mais que dobrou nos últimos 12 anos, passando de 8.583 para 19.522, representando um crescimento de 127%, desde a última contagem, em 2010. Os dados foram divulgados pelo Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta segunda-feira (07/08). A quantidade de pessoas que se declaram indígenas no estado representa 0,28% dos habitantes. O total no Brasil é de 1.693.535, distribuídas por 4.832 municípios.

Dos 246 municípios goianos, em pelo menos 222 deles, uma pessoa se declara indígena. As maiores populações estão em Goiânia (4.028 pessoas), Aparecida de Goiânia (1.082 pessoas), Águas Lindas de Goiás (943 pessoas), Luziânia (908 pessoas), Cidade Ocidental (778 pessoas), Anápolis (752 pessoas), Valparaíso de Goiás (583 pessoas), Formosa (537 pessoas), Trindade (520 pessoas), Aragarças (488 pessoas) e Aruanã (451 pessoas).

Comunidades

Goiás tem hoje três comunidades indígenas aldeadas: os Tapuias (nos municípios de Rubiataba e Nova América), os Yny Karajá (Aruanã), e os Avá-Canoeiro (Minaçu). Os que não vivem em aldeias estão espalhados por vários municípios, incluindo a capital, que tem a União dos Indígenas Residentes em Goiânia (Unirg).