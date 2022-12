Ídolos do esporte prestam última homenagem a Pelé

Ídolos do esporte mundial prestaram a última homenagem a Pelé, que, nesta quinta-feira, 29, faleceu aos 82 anos no Hospital Albert Einstein em decorrência de falência múltipla de órgãos.

O jamaicano Usain Bolt, o homem mais rápido da história do atletismo, publicou uma mensagem em suas redes sociais na qual afirma: “Uma lenda do esporte. Descanse em paz Rei Pelé”. Já o inglês Lewis Hamilton, que é heptacampeão de Fórmula 1, agradeceu Pelé por ter compartilhado seu “talento, genialidade e amor”, e afirmou que seu legado será sempre uma inspiração.

Outra estrela do esporte a destacar o legado do Rei do Futebol foi o tenista espanhol Rafael Nadal. Nas redes sociais ele declarou: “Hoje vai embora um grande do esporte mundial. Um dia triste para o mundo do futebol, para o mundo do esporte. Seu legado sempre estará conosco”.

Entre os brasileiros não foi diferente, a atacante Marta, que foi eleita seis vezes como melhor jogadora do mundo pela Fifa, prestou sua homenagem a Pelé: “Meu rei, nosso rei. Muito obrigada! Você mostrou, ou melhor ensinou com arte e maestria, ao mundo o poder único e de escala global, de fomento, mobilização e engajamento do nosso tão amado esporte. Pelos seus pés, fomos e continuaremos sendo abençoados pela sua arte. Te amo rei. Descanse em Paz”.

O campeão olímpico Cesar Cielo também expressou sua gratidão: “Ao eterno rei do futebol: muito obrigado”.

Já Hortência Marcari, um dos expoentes do basquete brasileiro, destacou o fato de que o legado de Pelé perdurará pela eternidade: “Sabemos que um dia todos nós iremos, mas os nossos ídolos não. Eles são eternos e você Pelé estará sempre na nossa lembrança. Deus está te esperando”.

Em suas redes sociais, Neymar também postou uma homenagem se despedindo do rei do futebol. Na mensagem, ele destaca que “antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte.

