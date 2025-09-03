search
IFG Aparecida oferece curso EJA em Alimentos; matrículas estão abertas

O curso Técnico em Alimentos prepara profissionais para atuar em todas as etapas da produção alimentícia


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 03/09/2025 - 17:21

IFG Alimentos Aparecida
IFG Aparecida oferece curso EJA em Alimentos; matrículas estão abertas (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Aparecida de Goiânia está com matrículas abertas para o curso Técnico Integrado em Alimentos, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 30 de setembro, diretamente no câmpus, e não há prova de seleção.

Ao todo, estão disponíveis 35 vagas remanescentes. O curso é totalmente gratuito, tem duração de três anos e é oferecido no período noturno. A formação integra o ensino médio à educação profissionalizante, permitindo que jovens e adultos concluam a escolaridade básica ao mesmo tempo em que se qualificam para o mercado de trabalho.

Podem se matricular pessoas com mais de 18 anos e que já tenham concluído o ensino fundamental.

Como se inscrever

As matrículas devem ser realizadas no IFG Aparecida de Goiânia às segundas, quintas e sextas-feiras, das 14h30 às 19h30.

Documentos necessários (originais e cópias): Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental (Histórico Escolar ou declaração); Certidão de nascimento ou casamento; Carteira de identidade (RG); CPF; Comprovante de endereço com CEP; Uma foto 3×4 recente; Certidão de quitação eleitoral (emitida pelo site do TSE); Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).

Formação profissional

O curso Técnico em Alimentos prepara profissionais para atuar em todas as etapas da produção alimentícia. O técnico planeja e coordena atividades relacionadas à fabricação e conservação de alimentos e bebidas, supervisiona processos industriais, realiza análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais, além de implantar programas de controle de qualidade.

O profissional formado também pode atuar na instalação e manutenção de equipamentos, no desenvolvimento de novos produtos e na aplicação de soluções tecnológicas para aumentar a produtividade do setor alimentício.

Saiba mais

Curso: Técnico Integrado em Alimentos – EJA
Local: IFG – Câmpus Aparecida de Goiânia
Endereço: Av. Universitária Vereador Vagner da Silva Ferreira, Qd. 1, Lt. 1-A, Parque Itatiaia – Aparecida de Goiânia (GO)
Matrículas: até 30 de setembro, presencialmente
Atendimento: segundas, quintas e sextas-feiras, das 14h30 às 19h30
Informações: (62) 3507-5950 / Instagram @ifgaparecida
Edital: www.ifg.edu.br/estudenoifg

 

Pesquisa