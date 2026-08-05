Educação

Goiás supera média nacional no Ideb 2025 e alcança nota 6,5 nos anos iniciais do ensino fundamental

Estado registra desempenho acima da média do Brasil em todas as etapas da educação básica e chega a nota 5,0 no ensino médio da rede estadual; Goiânia também figura entre as redes municipais com desempenho de destaque


Andréia Bahia Por Andréia Bahia em 05/08/2026 - 17:02

Goiás supera média nacional no Ideb 2025 e alcança nota 6,5 nos anos iniciais do ensino fundamental
Goiás supera média nacional no Ideb 2025 e alcança nota 6,5 nos anos iniciais do ensino fundamental

Goiás está entre os estados com melhor desempenho educacional do país no Ideb 2025. Os resultados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que o estado obteve notas superiores à média nacional em todas as etapas da educação básica, reforçando sua posição de destaque no cenário educacional brasileiro.

No ensino fundamental – anos iniciais, Goiás alcançou nota 6,5, acima da média nacional de 6,3. Nos anos finais, o estado registrou 5,7, enquanto o Brasil ficou em 5,3. Já no ensino médio, a rede estadual goiana atingiu 5,0, desempenho superior à média brasileira de 4,5. Os números colocam Goiás entre as unidades da Federação com melhores resultados do país.

Os indicadores acompanham o avanço registrado em todo o Brasil. Entre 2023 e 2025, o Ideb nacional passou de 6,0 para 6,3 nos anos iniciais do ensino fundamental, de 5,0 para 5,3 nos anos finais e de 4,3 para 4,5 no ensino médio. Na rede pública, também houve crescimento em todas as etapas, alcançando os maiores índices da série histórica iniciada em 2005.

Além da evolução do Ideb, os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) apontam melhora no desempenho dos estudantes brasileiros em Língua Portuguesa e Matemática.

No 5º ano do ensino fundamental, a média em Língua Portuguesa passou de 207,6 para 215,1 pontos, enquanto em Matemática avançou de 218,3 para 227,4 pontos. No 9º ano, as médias evoluíram de 252,9 para 256,6 em Português e de 249,9 para 255,3 em Matemática. Já no ensino médio, os estudantes passaram de 269,1 para 272,3 pontos em Língua Portuguesa e de 263,9 para 268,0 pontos em Matemática.

Segundo o MEC, o Ideb 2025 representa o melhor resultado da série histórica da educação básica brasileira. O levantamento mostra que todas as unidades da Federação melhoraram seus indicadores nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais, 24 estados registraram crescimento, enquanto, no ensino médio, 23 unidades federativas avançaram em relação a 2023.

Criado em 2007, o Ideb combina o desempenho dos estudantes nas provas do Saeb com as taxas de aprovação do Censo Escolar, sendo o principal indicador utilizado pelo governo federal para medir a qualidade da educação básica e acompanhar as metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

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