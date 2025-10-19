search
IFG celebra 50 anos do Curso Técnico em Mineração com programação especial em Goiânia

A celebração marca meio século de história, inovação e compromisso com a educação técnica pública e de qualidade


19/10/2025

O Instituto Federal de Goiás (IFG) realiza, nos dias 21 e 22 de outubro, a comemoração dos 50 anos do Curso Técnico em Mineração do Câmpus Goiânia. A programação inclui palestras, minicursos, homenagens, apresentações culturais e atividades técnico-científicas, reunindo alunos, ex-alunos, professores, pesquisadores e parceiros do setor mineral.

Criado em 1975, o curso técnico em mineração foi responsável por formar gerações de profissionais que contribuíram para o desenvolvimento regional e tecnológico do setor mineral em Goiás e no Brasil. A celebração marca meio século de história, inovação e compromisso com a educação técnica pública e de qualidade.

Entre os destaques da programação estão as palestras “Da Escola Técnica ao IFG: uma história de 50 anos na formação técnica em Mineração”, com Marco Antônio Pires Paixão (IFG), e “O futuro da mineração: o cenário dos minerais críticos e estratégicos”, com Eduardo Soares de Rezende (SBG/CPRM). Também serão realizados minicursos sobre poços tubulares profundos e QGis aplicado à mineração, abertos à comunidade.

As atividades acontecem no Câmpus Goiânia do IFG, com entrada gratuita e inscrições disponíveis pelo site: ifg.edu.br/…/50-anos-do-curso-tecnico-em-mineracao
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou no perfil @ifg.mineracao no Instagram.

Pesquisa