Burger King lança campanha com lutadores Popó e Wanderlei Silva

O Burger King lançou campanha com Popó e Wanderlei Silva protagonizando encontro “impensável” após confusão generalizada que seguiu a luta, realizada em setembro de 2025. Criada pela AlmapBBDO, ação promove plataforma King em Dobro (dois sanduíches a partir de R$ 25,90) com lutadores dividindo hambúrguer.

A marca reuniu Popó e Wanderlei Silva em uma campanha cheia de humor e boas doses de provocação para divulgar a promoção King em Dobro. Depois de tanta confusão no ringue, os dois lutadores aparecem juntos, mostrando que agora a briga é só pra ver quem come primeiro os dois burgers grandões, “grelhados no fogo, com aquele sabor marcante que só o BK tem, e o melhor: a partir de R$ 25,90”.

Na nova ação, o Burger King aposta na irreverência e na criatividade que já são marcas registradas da rede. O mote “a porrada já comeu, agora é sua vez de comer também” transforma um dos episódios esportivos mais comentados do ano em uma experiência divertida e publicitária. A promoção permite escolher dois sanduíches da linha King para comer sozinho ou dividir com quem você gosta — e, claro, sem precisar de luva pra isso!

A oferta está disponível por tempo indeterminado “ou enquanto durarem os estoques”, como anuncia a peça, e pode ser aproveitada nas lojas físicas, no BK Drive e pelo app do Burger King. Os preços promocionais e os sanduíches participantes podem variar conforme a unidade, incluindo franquias.

