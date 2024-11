IFG oferece 41 vagas para curso gratuito de Copeira em Goiânia

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para 41 vagas no curso gratuito de Copeira, destinado a mulheres com 18 anos ou mais e ensino fundamental completo. As interessadas podem se inscrever até o dia 2 de dezembro, presencialmente no Câmpus Goiânia ou on-line. A seleção será realizada por sorteio, e as candidatas também deverão participar de uma palestra sobre o curso, marcada para o dia 4 de dezembro, às 19h, no câmpus. Inscrições aqui.

O curso faz parte do programa Mulheres Mil, do governo federal, que visa promover a educação e a inclusão no mercado de trabalho para mulheres. As aulas ocorrerão às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 18h, no Câmpus Goiânia, de janeiro a junho. Cada aluna receberá um incentivo financeiro de R$ 200 mensais durante a capacitação, que será fundamental para sua inserção no mercado de trabalho.

Além disso, o curso oferece uma excelente oportunidade para mulheres que buscam elevar sua escolaridade e se qualificar profissionalmente. Para mais informações, é possível acessar o site do IFG, ligar para o telefone 62 3227-2884 ou enviar mensagem via WhatsApp para o número 62 98144-1158.