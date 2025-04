IFG oferece curso técnico gratuito em Refrigeração e Climatização

O Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Senador Canedo está com inscrições abertas para 20 vagas no Curso Técnico de Refrigeração e Climatização, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). A formação é gratuita e voltada para maiores de 18 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental. As matrículas devem ser feitas presencialmente até 11 de abril, das 17h às 20h30.

O curso permite que os alunos concluam o Ensino Médio enquanto se qualificam para um setor com alta demanda no mercado. Além das oportunidades de emprego, a formação técnica também possibilita o empreendedorismo no ramo de refrigeração e climatização. Interessados devem comparecer ao IFG Senador Canedo para a matrícula. Mais informações pelo telefone (62) 99374-4630.