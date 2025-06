Imagem de Nossa Senhora das Graças é recebida no Palácio das Esmeraldas

O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama Gracinha Caiado receberam nesta segunda-feira (23), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, a imagem peregrina de Nossa Senhora das Graças. A figura religiosa permanecerá na residência oficial até quarta-feira (25), com acesso aberto ao público para visitação e orações. A iniciativa faz parte da peregrinação da imagem, trazida ao Brasil para o evento Totus Tuus 2025.

Fé e devoção

Devoto desde a infância, Caiado relatou a importância da Santa em sua trajetória e decisões. Gracinha também expressou sua ligação espiritual, relembrando a promessa feita por sua mãe, que influenciou inclusive seu nome de batismo. A visita da imagem foi conduzida pelo padre Marcos Rogério, da Paróquia Nossa Senhora Assunção, e acompanhada por familiares, auxiliares de governo e autoridades religiosas.

Peregrinação e público

A imagem, vinda da Capela da Medalha Milagrosa em Paris, chegou a Goiânia em 30 de maio. Desde então, passou por várias paróquias até sua chegada ao Palácio das Esmeraldas. Durante o evento Totus Tuus, no Estádio Serra Dourada, a Santa foi reverenciada por mais de 60 mil pessoas. O vice-governador Daniel Vilela destacou o papel de Goiás no fortalecimento do movimento mariano no país.

Visitação aberta

A imagem está exposta no Salão Dona Gercina, com visitação pública nos seguintes horários: segunda (23), até as 17h; terça (24), das 9h às 17h; e quarta-feira (25), das 9h às 10h. O acesso é gratuito e voltado àqueles que desejam momentos de oração e reflexão no local.