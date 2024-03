Imas apresenta resultado de auditoria para Comissão de Saúde

O presidente do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas), Marcelo Marques Teixeira, apresentou, nesta sexta-feira (8/3), aos representantes da Comissão de Saúde da Câmara Municipal o resultado da auditoria realizada pela Universidade Federal de Goiás (UFG). O documento aponta diferença expressiva entre arrecadação e despesas com a rede credenciada pelo Instituto, déficit mensal que chega a R$ 6 milhões.

“Com a conclusão dessa etapa da auditoria é possível viabilizar uma série de providências a serem tomadas para um processo de reestruturação do Imas. Já iniciamos a ampliação da rede de atendimentos médicos com a publicação do novo edital de credenciamento”, afirmou o presidente à comissão.

Marcelo Marques explicou que a dívida atual do Imas de R$ 220 milhões é resultado de uma série de fatores ao longo dos anos que afetaram as finanças do Instituto, enquanto a receita permaneceu sem alterações. “Um dos problemas que gerou grande aumento no número de gastos e tratamentos em UTIs foi registrado durante a pandemia. Outro ponto é a idade média dos segurados, que passou para 55 anos, aumentando o número de casos de tratamentos oncológicos”, detalhou.

Os membros da Comissão de Saúde ouviram do presidente sobre a criação da Câmara de Negociação, sugerida pela UFG. Ela será composta por membros de vários setores para discutir questões relacionadas aos contratos, pagamentos, reajustes e demais aspectos da relação entre o Imas e a rede credenciada. Marcelo Marques adiantou que já tomou algumas medidas para garantir o pagamento das dívidas com os prestadores de serviços.

“Já publicamos uma portaria que define os pagamentos das dívidas existentes por ordem cronológica. Uma maneira de honrar nossos compromissos. E, além disso, estamos elaborando um projeto a curto prazo, criando o Hospital do Servidor para melhorar e garantir o atendimento aos usuários do Imas, além de gerar uma economia para o Instituto”, completou.