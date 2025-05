Imposto de Renda 2025: restituições começam em 30 de maio

A Receita Federal inicia no próximo dia 30 de maio os pagamentos da restituição do Imposto de Renda 2025. A data também marca o fim do prazo para envio da declaração. Os valores serão liberados em cinco lotes até setembro, de acordo com o calendário oficial:

1º lote: 30 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 29 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

Até a terceira semana de maio, mais de 26 milhões de brasileiros já haviam enviado suas declarações. Desses, 65,1% têm valores a restituir. Em Goiás, 900 mil contribuintes já acertaram as contas com o Fisco, e 69% deles esperam receber restituições. A projeção é que 1,5 milhão de goianos prestem contas até o fim do prazo.

Quem tem prioridade nos lotes

Alguns grupos têm preferência na hora de receber a restituição. Estão entre os prioritários:

Idosos com mais de 80 anos;

Idosos com mais de 60 anos;

Pessoas com deficiência ou doenças graves;

Professores e profissionais do magistério.

Além desses, contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida e indicaram o pix como forma de recebimento também entram no grupo com prioridade, logo após os casos previstos em lei.

“Essas escolhas agilizam o processo de análise e pagamento por parte da Receita”, explica a presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRCGO), Sucena Hummel. Segundo ela, quem entrega a declaração com antecedência também ganha vantagem: “O envio antecipado não só garante a restituição mais cedo como reduz o risco de erros e pendências.”

Como consultar o status da restituição

O acompanhamento da restituição pode ser feito por meio da plataforma e-CAC, o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal. O sistema pode ser acessado pelo celular e permite verificar o andamento do processo, inclusive a data prevista para o depósito.

Fique atento ao prazo

Quem ainda não declarou tem até o dia 30 de maio. Atrasos na entrega implicam multas, juros e ainda colocam o contribuinte no fim da fila da restituição. A recomendação de especialistas é não deixar para os últimos dias, tanto para evitar contratempos quanto para aumentar as chances de receber nos primeiros lotes.

A orientação é: antecipar a entrega, optar pelo pix e, se possível, utilizar a declaração pré-preenchida para facilitar o processo e acelerar a liberação dos valores.

