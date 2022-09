Inaugurado o eixo Leste-Oeste 01 que à Avenida Rio Verde é inaugurado

etapa do Eixo Leste-Oeste 01 inaugurada na quinta-feira, 22, recebeu investimento de R$ 23 milhões. A mais nova avenida construída pela Prefeitura de Aparecida para conectar sete bairros da cidade no sentido leste-oeste. É uma alternativa para quem está na GO-040 e precisa pegar a Avenida Rio Verde ou o contrário, e para os que estão no Anel Viário e querem chegar mais rápido ao Jardim Helvécia ou à região do Jardim Dom Bosco.

O prefeito Vilmar Mariano entregou hoje oficialmente o trecho do Eixo Leste-Oeste 01 que percorre os setores Goiânia Park Sul, Jardim Buriti Sereno, Bairro Cardoso e Jardim Helvécia. A obra compreende 6,65 quilômetros de eixo com pista dupla, cerca de 93 mil metros quadrados (m²) de pavimentação, 6 mil metros de galerias pluviais, 25 mil metros de meio fio, 30 mil m² de calçadas, 2 bueiros triplos e 2 duplos, e a ponte Bairro Cardoso-Jardim Helvécia, que tem pista dupla.

Por onde passa o novo eixo

O Eixo Leste-Oeste 01 tem no total 8,9 quilômetros de extensão. Através dessa nova avenida, condutores, ciclistas e pedestres poderão se deslocar mais rapidamente também entre bairros como Aeroporto Sul e Alto Paraíso, este último, um dos setores mais populosos de Aparecida.

O trajeto do Eixo Leste-Oeste 01 parte da GO-040, passando pelas Avenidas Major Olegário, Crisólito, Missionários, seguindo pela 4ª Avenida, que corta as Avenidas Nossa Senhora Aparecida e 1ª Avenida, chegando à Avenida 28 de julho. Uma nova pista liga esse ponto à Avenida Presidente Vargas, no Buriti Sereno, passando pela Avenida Atlântica e entrando na Avenida Graça Aranha, que corta a Avenida Brasil, no Buriti Sereno. Por fim, chega à Avenida Nilo Peçanha, passando então pela 1ª Radial em direção à Rua Guajupiá, no Jardim Helvécia, chegando à Rio Verde.