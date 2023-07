Incêndio controlado em residência e depósito de reciclagem em Goiânia

Nesta quarta-feira, 26, um alarmante incêndio eclodiu simultaneamente em uma residência e um depósito de recicláveis na Viela 10 A, situada no Residencial Itamaracá, em Goiânia. A emergência foi prontamente atendida pelas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMG) às 3h37 da madrugada.

Devido à presença de uma quantidade significativa de materiais altamente combustíveis no local e o temor de propagação para as residências vizinhas, as equipes de bombeiros concentraram seus esforços em combater e conter o foco do incêndio. Felizmente, graças à pronta resposta e ação coordenada, o incêndio foi controlado e extinto com êxito. Não houve registro de vítimas e, neste momento, o trabalho de rescaldo foi concluído para evitar qualquer possibilidade de reignição das chamas.

Para fazer frente à gravidade da situação, um total de seis viaturas e 18 bombeiros militares foram mobilizados e enviados ao local. A operação exigiu aproximadamente 34 mil litros de água, demonstrando o compromisso das equipes em enfrentar esse desafio.

É importante ressaltar que, além do Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, através da Defesa Civil, também esteve presente prestando auxílio no controle das chamas e na proteção dos moradores da região.