Índice de endividamento por aluguel volta a subir

A inadimplência de aluguel no Brasil voltou a crescer em abril de 2025, segundo o Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica. A taxa passou de 3,09% em março — o menor patamar em 20 meses — para 3,15% em abril, um aumento de 0,06 ponto percentual. Apesar da alta mensal, o índice ainda é inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado, que foi de 3,86%.

Cenário difícil

Para Manoel Gonçalves, Diretor de Negócios para Imobiliárias da Superlógica, o aumento reflete um cenário econômico desafiador enfrentado pelas famílias brasileiras. “Mesmo com esforço para manter as contas em dia, a inflação e as taxas de juros continuam sendo uma ameaça ao orçamento doméstico”, alerta.

Ranking regional

Entre as regiões do país, o Nordeste assumiu o topo da lista com a maior taxa de inadimplência locatícia: 4,55% em abril. Em segundo lugar aparece o Centro-Oeste, com 3,12%. A região Norte, que liderava o ranking desde agosto de 2024, caiu para a terceira posição, com 4,45%.

Já as regiões Sudeste e Sul seguem com os menores índices: 2,94% e 2,50%, respectivamente.

Faixas de valor

Nos imóveis residenciais, os aluguéis mais caros foram os que registraram mais inadimplência. Locatários que pagam acima de R$ 13 mil por mês tiveram uma taxa de 5,42%. A menor inadimplência foi observada na faixa entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00, com 1,80%.

Para imóveis comerciais, os de aluguel até R$ 1.000,00 apresentaram a maior taxa de inadimplência: 6,87%. Já a menor foi registrada na faixa entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00, com 3,70%.

Por tipo de imóvel

A inadimplência em apartamentos caiu ligeiramente, passando de 2,10% em março para 2,08% em abril. Em contrapartida, os aluguéis de casas subiram de 3,44% para 3,48%. Os imóveis comerciais também apresentaram aumento, indo de 4,12% para 4,33%.

Perspectiva

Com as projeções de alta da inflação e possíveis mudanças nas taxas de juros, o cenário da inadimplência ainda inspira atenção para os próximos meses. A recomendação é cautela e planejamento para locadores e locatários, diante de um ano que promete mais instabilidade no setor.