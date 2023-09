Indústria goiana mantém 5ª maior alta do país

A indústria goiana mantém a 5ª maior alta do país, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O setor registrou o terceiro aumento seguido, com crescimento de 5% em julho, na comparação com igual período de 2022. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) e foram divulgados nesta quarta-feira, 13.

De acordo com os números, Goiás registrou crescimento de 1,1% entre janeiro e julho deste ano e 0,6% no acumulado dos últimos 12 meses. Na passagem de junho para julho, a produção industrial brasileira recuou 0,6%, com quedas em 14 dos 15 locais investigados pela pesquisa. Nessa base de comparação, Goiás está entre as menores quedas do mês (-0,4%).

“Apesar de um discreto recuo, acumulamos alta em 2023 e crescimento na comparação com o ano passado. Além disso, tivemos destaques positivos, neste mês, em atividades importantes para a população e economia”, enfatiza o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

A fabricação de produtos alimentícios puxou a alta em Goiás. O setor registrou de junho para julho crescimento de 10,1%, acumulando 5,3% no ano. Outro destaque foi a metalurgia, que variou 37,3% em julho, na comparação com junho. A fabricação de produtos químicos também apresentou aumento significativo no mês, com variação de 19,0%.

Nacional

O único avanço na produção industrial brasileira na passagem de junho para julho foi no Ceará (1,2%). As quedas mais acentuadas foram no Amazonas (8,8%), Bahia (6%), São Paulo (0,5%) e Pará (4,4%). Na comparação com julho de 2022, Goiás subiu 5%, sendo a quinta maior alta do país. Já o acumulado em 12 meses mostrou variação nula no país (0%), com nove dos 15 locais analisados com resultados negativos.